Si diceva che, viste le notizie delle ultime ore, nessun tesserato Inter si sarebbe presentato alla stampa né prima né dopo la gara col Torino. L’intenzione però è rientrata e allora Piotr Zielinski arriva in postazione Sky Sport per presentare questo match coi granata, che i nerazzurri approcciano con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente al traguardo Scudetto: “Come viviamo queste ore? Come al solito. Abbiamo preparato benissimo questa partita, sappiamo cosa vuol dire vincere oggi. Vogliamo portare questi tre punti a Milano”.

Giocherai da regista, col tempo hai imparato a divertirti in questo ruolo?

“Sicuramente, in questa stagione specialmente quando è mancato Hakan Calhanoglu ho avuto la fortuna di giocare lì. Ho cambiato il mio pensiero ma rispetto all’anno scorso mi è piaciuta di più questa posizione. Ho interpetato bene, sono contento e cerco di dare il mio contributo”.

Il Torino ha reso la vita difficile a tutti, quanto va tenuto sotto controllo?

“Dopo l’arrivo del nuovo allenatore hanno cambiato qualcosa, vorranno dimostrare il loro valore come chiunque affronta l’Inter. Dobbiamo mettercela tutta e vincere la partita”.