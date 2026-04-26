Chiariamo subito: anche in caso di successo, la situazione sarebbe rimasta identica. Con dieci punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica, aspettando il risultato di Milan-Juventus, all'Inter basterà comunque fare un risultato uguale o migliore di quello dei partenopei e/o dei rossoneri nella partita contro il Parma per poter ottenere la certezza aritmetica della conquista dello Scudetto. Per il resto, c'è un po' di amaro in bocca per un match che i nerazzurri avevano in pugno grazie al doppio vantaggio firmato da Marcus Thuram e Yann Bisseck, ma accusare un calo di tensione che al contrario dà carica ai granata che in dieci minuti riescono a riequilibrare la situazione con le reti di Giovanni Simeone e Nikola Vlasic, con anche qualche occasione per completare la rimonta. Quindi, festeggia la squadra di Roberto D'Aversa che con questo pareggio è aritmeticamente salva. L'Inter aspetterà per fare la propria festa, come del resto già era conscia di dover fare alla vigilia.

IL TABELLINO

TORINO-INTER 2-2

MARCATORI: 23' Thuram (I), 61' Bisseck (I), 70' Simeone (T), 79' Vlasic (T, rig.)

TORINO: 1 Paleari; 23 Coco (54' 35 Marianucci), 44 Ismajli, 77 Ebosse; 20 Lazaro (54' 92 Njie), 66 Gineitis (61' 22 Casadei), 6 Ilkhan, 33 Obrador; 10 Vlasic; 18 Simeone (90' 61 Tameze), 19 Adams (67' 91 Zapata).

In panchina: 81 Israel, 99 Siviero, 4 Prati, 8 Ilic, 13 Maripan, 17 Kulenovic, 34 Biraghi.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian (80' 2 Dumfries), 23 Barella (86' 16 Frattesi), 7 Zielinski, 8 Sucic (80' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (80' 17 DIouf); 14 Bonny (61' 94 Esposito), 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez,, 6 De Vrij, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Mariani. Assistenti: Bindoni-Tegoni. Quarto ufficiale: Crezzini. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paganessi.

Note

Possesso palla: 37%-63%

Tiri totali: 14-14

Tiri in porta: 2-5

Ammoniti: D'Aversa (T), Diouf (I), Ebosse (T), Barella (I)

Corner: 6-5

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - Fischia Mariani, rien ne va plus all'Olimpico-Grande Torino! Rimonta del Toro che da 0-2 va sul 2-2 e guadagna il punto della salvezza aritmetica. L'Inter manca il colpo del ko ma lo potrà assestare domenica prossima.

95' - Frattesi frana sulla gamba destra di Vlasic, che si lamenta.

94' - Errore della difesa dell'Inter nel fuorigioco, Njie tenuto in gioco da Dumfries va sul pallone e crossa. Rimedia in corner l'olandese.

93' - Crossa Diouf, Paleari esce e blocca.

91' - Bella giocata di Zielinski che si accentra e calcia mandando a lato di un soffio.

90' - Nel Torino dentro Tameze per Simeone. Cinque minuti di recupero.

89' - Rischia Diouf sulla pressione granata, il francese se la cava col fallo di Zapata.

88' - Inter che si dispone con un 4-4-2. Subito fiammata di Frattesi, Casadei si rifugia in corner.

87' - Frattesi ultimo cambio nell'Inter, fuori Bisseck.

86' - Ora fioccano i cartellini gialli, tocca a Barella per fallo su Simeone.

85' - Ebosse blocca irregolarmente Esposito, ammonito anche lui.

84' - Fallo di Diouf, giallo per il francese e punizione pericolosa per il Torino.

83' - Thuram in fuorigioco, inutile il gol di Mkhitaryan. Ammonizione per D'Aversa.

82' - Casadei riceve una palla interessante in area, ma il suo tiro viene respinto e bloccato da Sommer.

80' - Triplo cambio per l'Inter: Mkhitaryan per Sucic, Diouf per Dimarco e Dumfries per Darmian.

79' - Sul dischetto va Vlasic... GOL DEL TORINO! GARA NUOVAMENTE IN PARITA'! Conclusione imparabile del croato, malgrado Sommer intercetti la traiettoria.

77' - Mariani torna in campo e annuncia il rigore per il Torino.

76' - Mariani va all'OFR per valutare un tocco di mano di Carlos Augusto in area nerazzurra prima del tiro di Njie.

75' - Ora l'Inter suda: tiro di Njie respinto da Sommer, poi la difesa anticipa la conclusione di Zapata.

74' - Zapata prova il tiro in girata, murato da Akanji. Torino che ora pressa.

73' - Torino galvanizzato, Zapata guadagna un corner.

72' - Ancora Simeone pericoloso, il Cholito arriva sul cross di Marianucci ma il suo impatto col pallone non è felice.

70' - GOL DEL TORINO! SIMEONE RIAPRE I GIOCHI! Bella azione collettiva del Torino, Ismajli serve di tacco Ilkhan che trova l'accorrente Simeone che col tocco sotto manda la palla alle spalle di Sommer.

66' - Nel Torino si rivede Zapata, che rileva Che Adams. Dentro anche Casadei al posto di Gineitis.

IL GOL DI BISSECK: Corner pennellato da Dimarco, irrompe il tedesco che con una grande incornata infila lì dove Paleari non può arrivare. E Dimarco aggiorna il conto arrivando a 18 assist.

61' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSEEEEEEEEEEEECKKKKKKKKK!!!

61' - Finisce la partita di Bonny, dentro Esposito.

60' - Uno contro uno di Thuram con Ismajli, il francese tira ma trova la deviazione in corner dell'avversario. Altro gran recupero di Dimarco.

59' - Thuram appoggia su Zielinski, che prova il tiro poi scarica, l'azione prosegue con Barella che prova a mettere in mezzo sbagliando però la traiettoria.

57' - Bonny e Dimarco partono dalla propria metà campo e si involano verso l'area granata, la palla tocca al francese che però perde l'attimo e si fa rimontare da Njie.

56' - La barriera sporca il tiro di Gineitis, palla in calcio d'angolo.

55' - Fallo di Sucic su Gineitis, punizione interessante per il Torino.

53' - Prime mosse per D'Aversa che manda in campo Njie e Marianucci. Fuori Lazaro e Coco.

50' - Filtrante di Barella per Dimarco che però viene colto di sorpresa, l'azione sfuma per la disperazione di entrambi.

49' - Torna a farsi sentire il caldo, la pausa per Lazaro è utile per rinfrescarsi.

48' - Problemi per Lazaro, che deve ricorrere ai soccorsi.

47' - Dimarco ancora protagonista: splendida giocata con l'esterno dopo un rimpallo tra difensori granata e tiro respinto da Paleari, poi Darmian viene anticipato nel tentativo del tap-in da Ebosse.

----

19.02 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

19.01 - Le squadre stanno rientrando in campo per il seconco tempo.

HALFTIME REPORT - Mantenendo la classica velocità da crociera, l'Inter indirizza questo primo tempo del match contro il Torino. Dopo una fiammata iniziale granata, i nerazzurri stabiliscono le distanze con gli avversari e colpiscono con il balzo di Marcus Thuram, puntuale all'appuntamento sull'ennesimo assist stagionale di Federico Dimarco. Vantaggio gestito senza troppi patemi dall'Inter, che anzi accarezza in qualche occasione la possibilità di raddoppiare. Il tutto senza nemmeno troppo sforzo.

-----

45' + 1 - Mariani manda le squadre negli spogliatoi: Inter in vantaggio sul Torino per 1-0 grazie alla rete di Marcus Thuram.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Zielinski raccoglie un pallone spazzato dalla difesa su corner e calcia al volo, dopo qualche rimbalzo la conclusione si spegne a lato.

40' - Zielinski entra in area granata sul filtrante di Thuram, finendo però chiuso davanti a Paleari.

38' - Obrador raccoglie un pallone interessante in area interista ma cerca un cross improbabile mandando palla sul fondo.

37' - Qualche palla persa di troppo dell'Inter, bravo Bisseck in precedenza a chiudere su un avversario.

37' - Continua il palleggio dell'Inter, Torino ora un po' remissivo.

33' - Darmian allarga per Sucic, il cui cross viene intercettato da Bonny che di testa manda fuori.

30' - Inter che controlla il gioco in modo agevole.

27' - Sucic crossa in area un pallone sul quale ci sono solo maglie granata, Paleari controlla.

IL GOL DI THURAM: Altra palla deliziosa di Dimarco, che con un bel lob posiziona col radar il pallone sulla testa di Thuram, che arriva puntuale e di testa non lascia scampo a Paleari. Sono 50 i gol del Tikus in nerazzurro, Dimarco invece arriva a 17 assist secondo le statistiche della Lega Serie A.

23' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAMMMMMMMM!!!

21' - Ilkhan prova a lanciare Simeone con una bella palla di esterno dalle retrovie, il Cholito non ci arriva e Sommer blocca.

20' - Bonny punta bene l'area, si accentra ma calcia un tiro troppo debole. Paleari para a terra.

19' - Torino che comunque ci prova a farsi vivo in avanti, Simeone trova l'opposizione di Dimarco su un suo cross.

15' - Sportellate Coco-Sucic, col guineano che manda a terra il croato secondo Mariani in modo regolare e si prende il rinvio dal fondo.

14' - Ci prova Bisseck, che stacca sul cross da sinistra colpendo di testa un pallone schiacciato che Paleari blocca.

11' - Palla in mezzo di Thuram, anticipo in corner della difesa torinista.

8' - Errore di Carlos Augusto che regala al Torino una grande chance, Gineitis difende palla e mette in mezzo per Coco che in corsa tira mandando alto.

7' - Grande occasione per l'Inter da corner: Sucic riceve e mette in mezzo, Akanji svetta su tutti e di testa manda fuori di poco.

6' - Bonny crossa, Ismajli devia in calcio d'angolo.

5' - Inter che gestisce il pallone nella trequarti granata, col Torino che fa buona guardia.

1' - Dopo nemmeno un minuto di gioco, Simeone guadagna il primo calcio d'angolo della partita.

-----

18.00 - Primo pallone del match per il Torino: PARTITI!

17.59 - Vlasic e Barella davanti a Mariani per il sorteggio del campo.

17.56 - Le due squadre entrano in campo per il rituale prepartita.

17.55 - Bella cornice di pubblico all'Olimpico, mentre le squadre si apprestano a entrare in campo.

17.45 - Le squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve ci sarà il calcio d'inizio.

-----