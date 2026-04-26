Luigi Silvestri, difensore dell'Union Brescia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa dell'Inter Under 23 che ha certificato il secondo posto in classifica della squadra biancoblu nel girone A della Serie C: "Abbiamo centrato il secondo posto nonostante le tante difficoltà che abbiamo affrontato. Da difensore è motivo d’orgoglio essere la miglior difesa del girone e non aver subito gol questa sera. Sento tanto le partite di istinto: è una prova superata perchè ero diffidato e non sono stato ammonito. Abbiamo giocato a viso aperto, tutti quanti. I playoff? Non vincono i più forti, ma chi è più in forma. È un terno al lotto, tutto si azzera. Aiuta molto la posizione in classifica".

Silvestri si è poi espresso anche ai microfoni dei canali ufficiali della formazione bresciana: "È stata una vittoria di maturità, nel momento migliore loro abbiamo trovato il vantaggio anche se prima avevamo avuto una palla gol nitida. Da qualche settimana vediamo una continua crescita col mister e questo ci fa ben sperare. Volevamo questi tre punti assolutamente, il mister ha detto che non voleva fare a meno dei diffidati perché dovevamo prenderci questa vittoria".