È cambiata la comunicazione di Cesc Fabregas in questa fase della stagione? Il tecnico del Como, intervistato da DAZN prima dell'inizio della partita con il Genoa, non nega di aver dovuto modificare il suo modo di comunicare: “Si, perché durante la stagione mi devo adattare a quello che vedo. Ho chiesto tanto ai miei giocatori perché loro mi hanno abituato a questo, perché loro mi hanno sempre dato risposte positive. È vero che quando ci sono momenti come questi non stai parlando con giocatori esperti".

Il tecnico lariano poi aggiunge: "Questa è la prima volta che stiamo vivendo un momento negativo a livello di risultati, perché solo quella col Sassuolo è stata una partita giocata male male; nelle due contro l’Inter abbiamo fatto delle buone prestazioni perché abbiamo giocato una squadra fantastica, e ci sta. Noi dobbiamo essere noi, finire la stagione come abbiamo fatto sin qui e non mollare, perché sarebbe un peccato vedere la squadra mollare adesso perché è troppo bello quanto stiamo creando in questa stagione. Poi abbiamo abituato la gente male se mettiamo il Como insieme a Milan, Roma e Juventus, è un buon segnale. Per questo non ho mai parlato di obiettivi, se vinci tutte le partite finisci in alto se le perdi ti ritrovi a metà classifica. In questo momento dobbiamo essere stabili".