Mattatore martedì scorso con due gol e un assist nella pazza rimonta sul Como che ha regalato la qualificazione in finale di Coppa Italia all'Inter, oggi Hakan Calhanoglu potrebbe iniziare la gara di campionato contro il Torino dalla panchina. E' la fresca indiscrezione di formazione data da Sky Sport, che arriva direttamente dallo stadio 'Olimpico Grande Torino'.

A centrocampo, dunque, il regista dovrebbe essere Piotr Zielinski, con Petar Sucic e Nicolò Barella nel ruolo di mezzali; ai loro lati a destra chance per Matteo Darmian, ex di turno, mentre a sinistra conferma per Federico Dimarco. In attacco, Ange-Yoan Bonny vince il ballottaggio con Francesco Pio Esposito e farà coppia con Marcus Thuram. In difesa Carlos Augusto braccetto sinistro preferito ancora una volta ad Alessandro Bastoni, con Manuel Akanji e Yann Bisseck.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito.