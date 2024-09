Continua il periodo no dello Young Boys, avversario dell'Inter nella prima fase della Champions League. I gialloneri non vanno oltre l'1-1 interno contro il Losanna: dopo il vantaggio di Ugrinic arriva il pareggio di Sow. Un risultato che tiene la squadra di Berna all'ultimo posto in classifica della Super League svizzera con appena 3 punti raccolti dopo 6 giornate.