Dopo la vittoria contro l'Austria e il conseguente passaggio ai quarti di finale di Euro2024, Hakan Calhanoglu, il capitano della squadra biancorossa, una dichiarazione alla stampa dopo la partita: "Mi congratulo con la squadra Lavoriamo sempre al 100%. Lo abbiamo dimostrato e riflesso sul campo. Siamo molto felici. Sono sicuro che anche il nostro Paese è felice. Vedere la nostra gente e i nostri tifosi per le strade ci rende più felici. Speriamo di continuare così". Adesso la sfida ai Paesi Bassi a Berlino, dove ci si attende un oceano di tifo turco: “Penso che sarà una giornata molto bella. Saremo la squadra di casa a Berlino, come in ogni stadio. Non ho dubbi a riguardo. Avremo quattro giorni prima di quella partita. Ci prepareremo bene. Ci siamo preparati molto bene per questa partita. Se giochiamo come vogliamo, sempre con questo desiderio e voglia, otterremo i risultati".

Per i Milli Takim è stata anche l'occasione per vendicare l'umiliante 6-1 patito a Vienna in amichevole qualche settimana fa: “Avete sentito parlare di tutti i giocatori, tutti avevano ancora delle ferite. Lo abbiamo dimostrato oggi in campo. Abbiamo ottenuto la nostra vendetta. Eravamo sicuri che l'avremmo ottenuto perché tutti erano così ansiosi. Volevamo vincere questa partita. Sono molto felice che abbiamo raggiunto questo obiettivo". Chiosa sul discorso fatto alla squadra prima del match: "Di solito parlo prima di scendere in campo. Ci riuniamo sempre lì. Ho provato a motivarli. Naturalmente qui ho tenuto un discorso motivazionale affinché emergesse lo spirito del 2008 e non la tattica o la tecnica. Il resto lasciamo che rimanga tra noi".