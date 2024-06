Zbigniew Boniek lancia un appello a Michal Probierz a poche ore dalla sfida con la Francia, l'ultima della sua Polonia a Euro 2024: "Michal, ho un messaggio per te: 'Piotr Zielinski sta crescendo come calciatore, sa giocare a calcio, ma lascialo libero, lascia che abbia giocatori intorno a lui che giochino. Questa è la cosa più importante - le parole dell'ex juventino a Meczyki.pl -. Ho guardato le partite contro Austria e Paesi Bassi e l'unico centrocampista che ha corso con la palla per 20 metri è stato Zielinski, ma invece del 'dai e vai' abbiamo visto 'do la palla e resto fermo'. Vorrei vedere i centrocampisti intorno che attacchino gli spazi. Diamo il gioco in mano a Piotr Zielinski".