A scrivere ufficialmente la parola 'fine' sull'interminabile sosta per le Nazionali ci sarà la super sfida di San Siro tra Inter e Milan, in programma sabato sera in uno stadio storico, carico, colorato e sicuramente sold-out. Dopo una settimana praticamente perfetta, in cui son state messe in archivio le prime reti con le maglie dell'Inter e della Francia, per Marcus Thuram è arrivato il momento del primo Derby di Milano in carriera. Se si parla di campo, almeno.

Perché in realtà si tratta del 'secondo' derby di Marcus dopo il primo giocato 'virtualmente' sul mercato, quando il classe 1997 era ad un passo dal Milan prima del sorpasso all'ultima curva da parte dell'Inter: il blitz nerazzurro, datato 23 giugno ed unito - a quanto si dice - ai consigli di papà Lilian, alla fine ha spinto il mancino transalpino sulla sponda interista del Naviglio. Uno scippo last minute che poi, in realtà, proprio last minute non è.

Per Marcus i cancelli di Appiano Gentile avrebbero potuto spalancarsi già nell'estate del 2021, prima della pesante rottura del legamento collaterale mediale del ginocchio che costrinse il nuovo 9 interista a restare ai box per diversi mesi. E l'Inter, di conseguenza, ad abbandonare la pista Bleus per fiondarsi su quella argentina. La scelta della dirigenza nerazzurra cadde su Joaquin Correa, pupillo di Inzaghi che proprio quest'estate (quella in cui Thuram si vestiva finalmente di nerazzurro) è volato in Francia in cerca di riscatto. L'augurio è che questo non sia solo a livello personale per il Tucu, ma che possa anche riguardare il suo cartellino. Si tratta, però, di un altro discorso.

Nonostante i datati corteggiamenti nerazzurri del recente passato, Thuram poteva comunque dire sì alla proposta del Milan e sposare il Diavolo. Il bivio rossonerazzurro era lì davanti e dipendeva solo ed esclusivamente dalla sua volontà, in quanto svincolato dal Borussia Mönchengladbach e padrone assoluto del proprio destino. Il resto è storia: un pezzo, con la scelta di unirsi all'Inter, è stata già scritta; un'altra, a partire dal (secondo) derby di sabato sera, è invece ancora tutta da scrivere.