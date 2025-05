Intervenuto a DAZN prima del fischio d'inizio di Como-Cagliari, match momentaneamente in corso e con la squadra di casa in vantaggio per 2-1, l'allenatore dei comaschi, Cesc Fabregas ha parlato di Inter-Barcellona.

"Mi piace molto vedere entrambe le squadre - ha ammesso l'ex calciatore blaugrana -, l’Inter ha questa mobilità molto importante, studio molto Bastoni, Acerbi, quando fanno conduzione centrale. C’è tanto da imparare da come gioca l’Inter. Il Barcellona ha uno stile di gioco molto simile al nostro, mi piace vedere come giocano i giovani, con personalità, volevo imparare da tutte e due".