"In settimana abbiamo preparato la partita sapendo che sarebbe stata difficile da interpretare". Comincia così l'analisi di Leonardo Bovo, centrocampista dell'Inter Primavera, dopo il successo di misura sulla Sampdoria nella penultima giornata del campionato Primavera 1: "Loro nelle ultime partite hanno messo in difficoltà diverse squadre importanti, quindi la testa doveva essere per forza quella giusta. L'abbiamo interpretata bene". Ecco quanto raccolto da FcInterNews.it.

Il gruppo ha risposto presente nonostante le tante assenze.

"Assolutamente. Sappiamo le qualità e anche la profondità della nostra squadra, tutti possono dare una mano e sanno cosa devono fare. I risultati arrivano dal lavoro che facciamo tutti i giorni in settimana".

Cosa ci dobbiamo aspettare nella prossima partita?

"Andremo a Cesena per vincere e per blindare il secondo posto, poi vogliamo essere pronti per i playoff. Dobbiamo arrivare con fiducia e pronti a fare delle grandi battaglie".

