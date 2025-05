Dopo aver inanellato il sesto successo consecutivo contro il Cagliari, il tecnico del Como Cesc Fabregas parla in conferenza stampa al Sinigaglia soffermandosi sulle novità di formazione viste quest'oggi e sulla possibilità che la scelta possa essere replicata nelle ultime due partite, che comprendono anche la sfida contro l'Inter: "È presto, devo vedere la settimana, come ritornano i ragazzi. Ma abbiamo trovato una continuità, una squadra che gioca bene, questo è il più importante. Devo andare con i giocatori che sento possano vincere la partita. Oggi l'ho sentito".

Oggi si è rivisto da titolare Pepe Reina: "Con Pepe è stato un regalo meritato, non voglio dire la cosa sbagliata. Mi ha aiutato durante la stagione. Alex Valle mi ha dato qualcosa in più, ma andiamo a vincere le partite che mancano. Per dare continuità a una squadra che sta crescendo per un calcio che a me piace".