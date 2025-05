Durante la diretta Instagram sul profilo di Stanleybet.news, Dario Hübner prende le difese di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, al centro delle critiche da parte dei tifosi non interisti per la telecronaca di Inter-Barcellona: "Posso capire se fosse stata Inter contro Milan o Juventus, allora devi essere sopra le parti. Ma qui parliamo di una squadra italiana contro una straniera. È normale essere contenti se l’Inter batte il Barcellona. Poi vedo sui social tifosi del Real Madrid con la maglia dell’Inter…". L’ex centravanti di Piacenza e Brescia ha poi difeso in particolare l'ex capitano dell'Inter: "A prescindere dal fatto che Bergomi sia un ex giocatore dell’Inter, è logico che gli fa piacere se i nerazzurri vanno in finale. È italiano. Se ci fosse stata un’altra italiana dall’altra parte, allora il discorso era diverso e non avrebbe dovuto fare così. Ma si trattava del Barcellona. Io davvero queste polemiche non le capisco. Sono davvero assurde».

Hübner ha colto l’occasione per lanciare un messaggio più ampio: "Dobbiamo essere contenti di avere l’Inter in finale. Ho visto tanti tifosi del Milan e della Juve fare i complimenti all’Inter sui social. Perché se una squadra gioca bene bisogna sempre remarci contro? Ad esempio io, se l’Atalanta gioca bene, anche se non sono contento dato che sono bresciano, la elogio. E infatti bisogna ammettere che da dieci anni sta facendo grandi cose".