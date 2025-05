"C’è un Napoli che ha una mentalità di un allenatore che non molla mai. Questa è un’occasione importantissima", ha detto Fernando Orsi, intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, dove è stato chiamato a rispondere sulla squadra di Antonio Conte, ad un passo dal quarto scudetto, titolo conteso però con i campioni in carica dell'Inter: "Tre punti a tre giornate sono tantissimi, e il Napoli può sbagliare una partita anche pareggiando una. Chi meglio di Conte può gestire questa situazione. Sono convinto che il Napoli ce la potrà fare. Molte partite vinte sono state conquistate con la testa e la voglia di vincere" ha detto con ottimismo l'ex portiere prima di dire la sua sulla squadra di Inzaghi.

Sull'Inter:

"Attenzione perché è un’altra squadra che non molla niente. Conosco bene Inzaghi e so che farà di tutto per arrivare all’ultima giornata con lo scudetto aperto. Forse l’allenatore gestirà alcuni giocatori, come Lautaro e Thuram: loro devono arrivare in forma per la finale con il Paris Saint Germain. Il Napoli ha conquistato molti punti con la forza della testa: squadra centrata. L’Inter oltre le qualità mentali ha anche quelle tecniche, ma oggi questo scudetto lo potrà perdere soltanto il Napoli.