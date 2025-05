Kvicha Kvaratskhelia, arrivato al PSG dal Napoli nell'ultima sessione invernale di mercato, parlando ai microfoni di Prime Video si proietta già alla sfida del prossimo 31 maggio, quando i transalpini contenderanno la Champions League all'Inter: "Sono molto felice perché siamo in finale e per me è stato un sogno: tutto è successo così in fretta. Sarà una partita dura contro l'Inter, che merita di essere in finale. Li rispettiamo: sono una delle migliori squadre al mondo, ma lo siamo anche noi e meritiamo di vincere la Champions League", sottolinea il georgiano.

