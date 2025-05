Sarebbero già stati scelti i kit con i quali Paris Saint-Germain e Inter scenderanno in campo il prossimo 31 maggio in occasione della finale di Champions League di Monaco di Baviera. L'indicazione è quella di un'Inter con la terza maglia, quella gialla, con Yann Sommer che indosserà invece il completo arancione. Divisa home per i transalpini, blu con la banda rossa e bianca verticale al centro; Gigio Donnarumma andrà in campo con la casacca verde. Ricordiamo che PSG e Inter sono entrambe squadre brandizzate Nike.