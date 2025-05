A pochi giorni dalla cocente delusione per l'eliminazione dalla Champions League patita nell'incredibile notte di San Siro, Ferran Torres, attaccante del Barcellona, parla ai microfoni del Mundo Deportivo commentando a freddo la sconfitta contro l'Inter: "Col passare delle ore, mi tengo gli aspetti positivi. Meritavamo più che abbastanza per avanzare. Avevamo fatto la parte più difficile, ovvero tornare in partita dopo il 2-0, ma il calcio a volte può essere così. Siamo una squadra giovane e non ho dubbi che abbiamo dimostrato che avremo più opportunità in futuro e raggiungeremo i nostri obiettivi. Ora dobbiamo concentrarci su una partita importante come la prossima, El Clásico, che potrebbe darci la possibilità di vincere la Liga".

Come descriveresti l'arbitraggio subito contro l'Inter?

"Preferirei dimenticarlo. Il mister e gli altri compagni di squadra hanno già detto quello che pensiamo".

Come potrebbe influire la prestazione di Milano sulla gara contro il Real Madrid di domani?

"Deve essere una motivazione in più, perché abbiamo fatto una grande stagione e dobbiamo concluderla con un'altra gioia".

Che messaggio vuoi dare ai tifosi dopo il sostegno che vi hanno dato a San Siro?

"Sono stati enormi, da dieci. Quindi non posso far altro che ringraziarli e dire loro che ci rialzeremo e ci godremo insieme ciò che ci aspetta".