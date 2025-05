Mohamed Salah è l'uomo copertina del numero di maggio di France Football. Parlando ai microfoni del prestigioso magazine transalpino, l'attaccante egiziano del Liverpool torna con la mente alla scottante delusione per l'eliminazione dalla Champions League, maturata tra l'altro tra le mura amiche di Anfield, per mano del Paris Saint-Germain che poi avrebbe conquistato la finale di Monaco di Baviera dove affronterà l'Inter. Nelle parole di Salah, c'è spazio per una buona dose di recriminazioni.

Spiega infatti l'ex romanista: "Dobbiamo essere onesti, il PSG ha giocato un'ottima andata. Siamo stati molto fortunati. Alisson ha fatto la migliore partita della sua carriera al Liverpool. Loro sono stati molto sfortunati. Poi sono arrivati ​​ad Anfield. E noi siamo stati sfortunati perché abbiamo colpito il palo due o tre volte, loro hanno parato palloni sulla loro linea una o due volte. Quindi anche noi siamo stati sfortunati. Poi abbiamo perso ai rigori, semplicemente era il loro giorno. Nessuno direbbe che meritavano al 100% la qualificazione; forse per l'andata, ma al ritorno no. E l'opposto è successo a noi. Siamo stati a un ottimo livello per tutta la stagione, ma nell'unico mese in cui abbiamo avuto un leggero calo di forma, ci siamo scontrati con la squadra che in quel momento stava raggiungendo il massimo della forma in Europa. Però dopo ho stretto la mano ai giocatori dicendo lloro: 'Congratulazioni, andate a vincere!' E questo è tutto".