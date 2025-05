Tra glli spettatori interessati della finale di Champions League del 31 maggio tra Inter e Paris Saint-Germain c'è anche l'Eintracht Francoforte. La formazione tedesca, tra l'altro, ha i suoi validi motivi per sperare nella vittoria della squadra di Luis Enrique: come riporta Sky Sports Deutschland, infatti, l'Eintracht Francoforte riceverà dei bonus nel caso in cui a trionfare all'Allianz Arena sia il PSG, legati ai trasferimenti di Randal Kolo Muani e Willian Pacho.

Nel dettaglio, l'Eintracht riceverà 5 milioni di euro, ovvero 2,5 milioni di euro per ciascun giocatore. Durante questa campagna di Champions League, Willian Pacho è stato titolare in tutte le sedici partite giocate dal PSG, mentre Randal Kolo Muani, prima di essere ceduto in prestito alla Juventus a gennaio, aveva giocato quattro partite di Champions League con i Rouge & Bleu.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!