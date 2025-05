Domani, l'Inter servirà per la 36esima giornata di Serie A andando a sfidare il Torino prima dell'impegno del Napoli capolista di Antonio Conte, atteso dal match interno contro il Genoa. Partita che il tecnico partenopeo presenta così in conferenza stampa:

Lei disse subito 'Amma faticà', ora per queste tre partite qual è la parola d'ordine?

"Dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di finire il lavoro. Mancano tre partite, il lavoro va finito, in base anche a cosa è stato detto a giugno. Amma faticà, non è finito, quindi continuiamo a lavorare in maniera seria come fatto finora".

I tifosi oltre a dirle grazie le rivolgeranno anche la domanda che fanno a tutti: resta o no? C'è un contratto, ma si parla di un incontro con ADL.

"Fidati, il tifoso in questo momento non mi fa questa domanda (ride, ndr). Il tifoso oltre a grazie mi dice: lo vinciamo? E io dico ci proveremo sicuramente come stiamo facendo. E' questa la domanda dopo il ringraziamento. Il resto? È noia".

Giocando conoscendo il risultato dell'Inter può aumentare la pressione o siete abituati?

"A prescindere ci sarà, dovremo essere bravi ad indirizzarla nella maniera positiva, affinché sia un aiuto a stare concentrati, avere voglia, motivazione, penso che le prossime due gare dovremo giocarle in contemporanea e sarà anche meglio. Giocare prima, giocare dopo, noi sappiamo che non cambierà niente a prescindere: dobbiamo pensare al nostro, sapendo bene che affrontiamo una squadra che ha reso difficile la vita a tanti, ho visto l'ultima col Milan, un'ottima gara nonostante il risultato, verranno a giocarsi la partita per dare fastidio, come giusto che sia".

Il Napoli ora ha i match-point, ora come si evita il braccino del tennista?

"La sento questa domanda da quando mancavano 10 finali, poi sono diventate 7, 5, ora 3, bisogna giocare 3 finali, prendendole una per una e cercando attraverso il lavoro di vincere sul campo. Dobbiamo essere focalizzati solo su quello su cui ci alleniamo, per evidenziare i difetti degli avversari ed i pregi nostri. È una pressione, ma c'è uno stress positivo ed uno negativo".

