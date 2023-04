Sembrava una partita serena eh? Dopotutto quando mai tra Juventus e Inter al fischio finale non scoppiano le polemiche, magari già in campo? Solo l'ultima volta, tra gol viziati da fallo di mano e contatti poco edificanti al termine del match, ci si era riempiti la pancia. Ma quanto accaduto ieri sera allo Stadium va ben oltre, soprattutto perché avviene tutto in modo così repentino da essere insospettabile. In parole povere, Lukaku viene ammonito ed espulso per aver esultato sfidando i tifosi avversari che gli dicevano di tutto (compresi i soliti, beceri insulti razzisti di cui finalmente la Procura Federale ha preso nota), Cuadrado decide di fare il fenomeno e porta a casa anche lui un cartellino giallo. Non pago, il colombiano riesce a fare imbestialire persino un uomo mansueto come Handanovic e a farlo espellere a partita abbondantemente finita, provando a colpirlo con un pugno. Il tutto mentre Dzeko sfoggia con orgoglio lo stemma dell'Inter in faccia al pubblico di casa, che ovviamente lo stava apostrofando alla solita maniera e il resto dei compagni corre sotto lo spicchio di stadio ospitante i sostenitori nerazzurri come gladiatori riemersi da una gabbia di leoni.

Il caos più assoluto, insomma, che priva l'Inter di Lukaku e Handanovic per la semifinale di ritorno. Questi gli episodi di una coda a dir poco velenosa. E pur provando a essere super partes, è impossibile non provare disgusto per coloro che dagli spalti hanno scelto ancora una volta di comportarsi come bestie (anche prima del rigore), consapevoli che alla fine la loro società se la caverà con una multa che difatto a loro interesserà meno di zero. Male anche Massa, che poteva evitare di sanzionare un giocatore insultato in modo squallido per il colore della sua pelle. Per noin parlare poi di Cuadrado, che quando c'è da provocare è sempre in prima fila. Non c'è alcuna voglia di scadere nel volgare, basta ribadire quanto noto da tempo: il giorno in cui si ritirerà (non dovrebbe mancare molto), sui campi italiani ci sarà un pizzico in più di fair play, la cui media lui ha sempre abbassato notevolmente.