È stato un weekend nerazzurro per la Formula 1, in scena nel fine settimana al Las Vegas Strip Circuit per il primo appuntamento del triple header che concluderà la stagione. "Al Gran Premio di Las Vegas - si legge nella nota del club -, Inter e Formula 1 si sono incrociate nuovamente grazie a Pirelli per dare vita ad un’esperienza esclusiva raccontata dal creator italo americano Gianluca Conte “ITSQCP” che ha visitato il Paddock e l'area Hospitality del Global Tyre Partner Pirelli, partecipando al Pit Lane Walk e all’attività di Hot laps".

Il creator, con indosso l'Home Kit 2024/25 dell'Inter, prima della gara ha premiato il vincitore delle qualifiche George Russell e ha preso parte a una sfida tra Drive Simulator Challenge e Pit Stop Challenge, in una due giorni super esclusiva nel segno dell’Inter e della Formula 1.