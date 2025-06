Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato a margine della presentazione del calendario della prossima Serie A, commentando di par suo anche la separazione tra l'Inter e Simone Inzaghi: "Io non esprimo giudizi sul comportamento delle persone… Storia di una morte annunciata".

Ha parlato con Marotta di Inzaghi?

"Non gli ho detto nulla. Il problema è che quando uno parte e deve vincere il triplete e poi non vince nulla… Come noi, eravamo proiettati all'Europa League e poi non abbiamo vinto nulla".

Ha rivissuto i giorni di Villa San Sebastiano con Inzaghi, all'epoca dell'addio alla Lazio?

"La considerazione fu fatta la notte successiva ad una cena, avevo già siglato il contratto e lui avrebbe dovuto apporre la firma. Poi la notte gli ha portato consiglio… Oggi è in Arabia col contratto".

La scelta di Acerbi con la Nazionale?

"È un giocatore dell'Inter, domanda da fare a Marotta. Poi dovete chiedere ad Acerbi quali sono le motivazioni che sottendono la scelta di dire no alla Nazionale".

