Nella giornata di ieri, lunedì 9 giugno, FIFA e Global Citizen hanno annunciato che J Balvin, Doja Cat e Tems saranno gli headliner dell'Halftime show della finale del Mondiale per Club 2025, in programma domenica 13 luglio, al MetLife Stadium di New York, in New Jersey.

"Da Medellín al MetLife, sono onorato di essere l'headliner del primo spettacolo di metà tempo della finale della Coppa del Mondo per Club FIFA. È un momento storico, per me, per la cultura latina e per ogni bambino che sogna in grande", ha dichiarato J Balvin a FIFA.com.

"Riuniremo il mondo per un momento meraviglioso: celebrare il calcio, sentire l'unità che la musica porta con sé e migliorare la vita di milioni di bambini attraverso il Fondo Globale per l'Educazione Cittadina FIFA. Non vedo l'ora: ci vediamo alla finale della Coppa del Mondo per Club FIFA!", ha aggiunto Tems.

Lo spettacolo sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, un'iniziativa annunciata dal Presidente della FIFA Gianni Infantino e dal co-fondatore e CEO di Global Citizen Hugh Evans al Global Citizen NOW Summit di aprile, che mira a raccogliere cento milioni di dollari per garantire ai bambini di tutto il mondo l'accesso a un'istruzione di qualità e al calcio. Un dollaro per ogni biglietto venduto per le partite della Coppa del Mondo per Club FIFA™ negli Stati Uniti quest'estate sarà devoluto al FIFA Global Citizen Education Fund.

"Per il primo halftime show in una competizione FIFA, siamo orgogliosi di collaborare con Global Citizen per riunire una formazione di superstar globali - le parole del presidente FIFA Gianni Infantino -. Insieme faremo la storia in un'occasione speciale in cui il calcio e la musica uniscono il mondo. FIFA e Global Citizen collaborano per sostenere una causa importante: dare a ogni bambino la possibilità di imparare, giocare e sognare. Non solo, ma con ogni biglietto venduto investiamo nel loro futuro attraverso il FIFA Global Citizen Education Fund. Questo spettacolo sarà indimenticabile, non solo per lo spettacolo in una serata memorabile, ma anche per l'impatto duraturo che avrà".

"Non possiamo porre fine alla povertà estrema senza garantire a ogni bambino l'istruzione che merita - ha aggiunto Hugh Evans -. Ecco perché, insieme ai nostri partner della FIFA, invitiamo i tifosi di calcio di tutto il mondo ad agire. Il FIFA Global Citizen Education Fund unisce l'energia globale del calcio e della musica per raccogliere 100 milioni di dollari e offrire ai bambini di tutto il mondo una reale possibilità di un futuro migliore. Con l'inizio della Coppa del Mondo per Club, chiediamo ai tifosi di farsi avanti, di partecipare e di essere parte del movimento che promuove un vero cambiamento".

L'Halftime Show della finale della Coppa del Mondo per Club FIFA sarà condotto dalla superstar mondiale J Balvin. Sostenitore di lunga data di Global Citizen, questa sarà la sua quarta collaborazione con l'organizzazione no-profit, dopo essersi esibito in eventi speciali durante la pandemia di Covid-19, tra cui One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future e Vax Live.

Anche la star multi-platino e vincitrice di un GRAMMY, Doja Cat, sarà l'headliner, dopo aver già suonato al Global Citizen Festival 2024 a Central Park e al Global Citizen LIVE, di fronte alla Torre Eiffel a Parigi nel 2021. A lui si aggiunge il cantautore, compositore e produttore discografico nigeriano, Tems, che si è esibito sul palco del Global Citizen Festival: Accra in Ghana nel 2022, illuminando la nazione dell'Africa occidentale con un'indimenticabile performance nell'iconica Black Star Square.

A completamento del suo ruolo di curatore internazionale del Global Citizen Festival, Chris Martin dei Coldplay ha collaborato con Global Citizen nel ruolo di produttore dello spettacolo dell'intervallo della finale della Coppa del Mondo per Club FIFA.