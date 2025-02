All'indomani dalla finale di Sanremo che ha visto trionfare il giovane Olly, il jingle dell'edizione 2025 della kermesse, 'Tutta l’Italia' di Gabry Ponte è pronta a sbarcare anche su DAZN in occasione del derby d'Italia tra Juventus e Inter. Ad annunciarlo è la Gazzetta dello Sport che parla di riadattamento del ritornello ad hoc per il match. "La canzone, già diventata un tormentone, è pronta ad accendere il Derby d’Italia. Questa speciale colonna sonora accompagnerà i tifosi già dal pre-partita, in programma dalle 19.45. Il videoclip rilasciato in app e sui social di Dazn scalderà gli animi e accompagnerà i telespettatori verso la sfida dell’Allianz Stadium" si legge sulla Rosea.