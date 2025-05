Anche la FIFA si accoda: attraverso un'immagine promozionale dell'imminente Mondiale per Club, la Federazione internazionale dà una sorta di annuncio virtuale della nuova maglia dell'Inter per la stagione 2025-2026. Confermando quanto emerso nei giorni scorsi: ad indossare la divisa home, reinterpetata in stile tuta da pilota di Formula Uno, è Nicolò Barella. Ecco quindi le nuove righe verticali più nette e sfumate, che interessano anche il retro della maglia.

Il dettaglio più innovativo è dettato dalle righe nere che si fondono in un gioco grafico che forma la scritta "Inter", un’idea che unisce identità e innovazione, in perfetto stile nerazzurro. All’interno del collo sono stampate due parole simboliche: "Internazionale Milano", a confermare l’anima globale del club.