Ospite d'onore sugli spalti del Foro Italiaco di Roma, dove stanno andando in scena gli Internazionali d'Italia che vedono in questo momento protagonista l'italiano Yannik Sinner, impegnato contro l'olandese De Jong nel match che vale l'accesso agli ottavi, dove ad attendere c'è l'argentino Francisco Cerundolo. Mentre l'altoatesino è concentrato a tornare in pista nel migliore dei modi dopo lo stop forzato per via della squalifica, a fare il tifo per lui e il tennis italiano ci sono gli interisti Alessandro Bastoni e Joaquin Correa.

Il difensore e l'attaccante nerazzurri, reduce da una settimana stratosferica con la loro Inter, hanno approfittato dei due giorni liberi concessi da Simone Inzaghi dopo la vittoria a Torino ed è volato nella Capitale ad assistere allo spettacolo del grande tennis. Presente anche l'attaccante della Lazio Zaccagni, arrivato in compagnia della moglie, mentre i due giocatori della Beneamata si sono seduti vicino al coach Vagnozzi, tifoso interista, nel box di Sinner.