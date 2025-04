Il duello tra Inter e Barcellona torna ad avere risvolti anche nell'universo Moto GP. Celebri i riverberi della rivalità tra l'interista Valentino Rossi e il blaugrana Jorge Lorenzo degli anni scorsi, ma ora la rivalità calcistica si sposta tutta in casa Ducati: Da un lato c'è infatti Marc Marquez, da sempre tifoso blaugrana, dall'altra Gigi Dall'Igna, direttore generale della scuderia di Borgo Panigale, sostenitore invece dei nerazzurri.

I due, in attesa della partita, si sono scambiati due maglie personalizzate di Inter e Barça, per poi farsi reciprocamente l'in bocca al lupo per la grande sfida di questa sera.