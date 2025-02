Santino Marella, noto wrestler italo-canadese, ha vissuto alcuni giorni importanti in Lombardia: il lottatore è stato special guest dell’evento Bestya Rumble, andato in scena domenica al Magika Disco Club di Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona, organizzato dallo showman Alessandro Bosio. Che poi è stato protagonista di un’ulteriore serata speciale per Marella, che ieri sera è stato ospite dell’Inter a San Siro in occasione della sfida contro la Fiorentina.

Il noto wrestler è stato omaggiato dalla società nerazzurra con una maglietta della squadra con il suo nome. A fine partita Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha voluto incontrare Santino Marella, suo idolo.