Lautaro Martinez ha già sistemato nella bacheca di casa il trofeo come miglior giocatore dell'AIC. A confermarlo è una storia pubblicata su Instagram dalla moglie, Agustina Gandolfo, che ha poi aggiunto un messaggio scherzoso mentre filmava il marito: "Lui comunque arriva sempre a sistemare qualcosa...", ha scritto Agustina.

In passato la moglie del "Toro" aveva raccontato della mania dell'ordine di Lautaro. "E' un marito troppo ordinato - aveva detto a Che tempo che fa -. Deve avere tutto sotto controllo per andare a letto e in ordine. Tutto piegato, tutto ordinato. Tutto deve essere perfetto e allineato".