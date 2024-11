Visita a sopresa per l'Inter. Quest'oggi, come testimoniano degli scatti pubblicati dal club nerazzurro, è arrivata la visita al BPER Training Centre di Amedeo Della Valle playmaker della Germani Brescia. Il cestista italiano ha avuto l'opportunità di assistere alla seduta d'allenamento odierna, al termine della quale ha ricevuto in regalo una maglia personalizzata, consegnata dal suo grande amico Alessandro Bastoni.