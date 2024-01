Il 2 gennaio, in una conferenza con il tema 'Rompere l'establishment e promuovere la stabilità' durante la riunione annuale sull'implementazione del lavoro di Suning.com 2024, il presidente del gruppo Zhang Jindong ha fatto un discorso in cui chiesto a tutti i dipendenti di approfondire le proprie capacità professionali di vendita al dettaglio, migliorare l'esperienza utente e rimodellare in modo completo la reputazione degli utenti.

Sulla base di questo obiettivo principale, Suning.com costruirà tre piattaforme di capacità e due piattaforme operative per trasformare profondamente la gestione organizzativa e i meccanismi operativi. La riforma organizzativa mira a ritornare in modo completo all'essenza del commercio al dettaglio. "La trasformazione del sistema di gestione strategica della sede centrale mira a rispondere rapidamente al mercato, fornire agli utenti prodotti più convenienti ed esperienze di consumo più distintive e rimodellare la mentalità e la reputazione del marchio", ha affermato Suning.com.

A livello di business specifico, Zhang Jindong ha chiesto a Suning.com di accelerare lo sviluppo delle sue tre principali attività nel 2024. Il primo è concentrarsi sulla coltivazione approfondita e sull’espansione dettagliata del mercato offline e insistere sull’apertura di negozi grandi e di buona qualità.“Nel 2024 dobbiamo concentrarci sulla costruzione di una serie di flagship store di riferimento con influenza regionale, che rappresentino il più alto livello di esperienza in ogni città e fornire agli utenti scene di shopping ricche, prodotti integrati e l'esperienza di consumo 3C degli elettrodomestici più professionale". Il secondo è continuare ad approfondire lo sviluppo dei mercati di livello inferiore, accelerando al contempo la struttura del mercato delle contee e delle città , il cloud per la vendita al dettaglio accelererà il suo ingresso nei mercati urbani vuoti, integrando aree urbane e rurali e molteplici. Il percorso sta accelerando per aumentare la copertura del mercato e formare una rete di negozi tridimensionale per massimizzare l'apertura e il collegamento delle principali capacità di vendita al dettaglio di Suning.com. Nel corso dell'anno verranno aperti oltre 3.000 nuovi negozi.

Per promuovere cambiamenti organizzativi e cambiamenti nei meccanismi operativi, Zhang Jindong ha sottolineato che accelererà il processo di digitalizzazione a tutto tondo e aumenterà gli investimenti nella tecnologia dell’intelligenza artificiale: “Dobbiamo garantire in ogni momento un investimento continuo nella tecnologia nella massima misura possibile. Dovremmo dare fiducia ai giovani che sono più motivati, hanno più idee, osano assumersi maggiori responsabilità e portare la bandiera". In termini di costruzione dei talenti, Zhang Jindong ha chiesto di accelerare la promozione dei quadri più giovani e professionali e di migliorare l'efficacia in combattimento della squadra. Nel 2023, Suning.com avrà 32 direttori generali della generazione post-1985 e oltre, e un gruppo di persone della generazione post-1990 e post-1995 crescerà fino a raggiungere il livello dirigenziale. Nel 2024, Suning.com continuerà ad aumentare l'introduzione e la formazione di 1.200 stagisti manageriali.

"Prima c'è una squadra, poi c'è un'impresa". Zhang Jindong ha sottolineato in particolare l'importanza della squadra, sottolineando che Suning, che sta combattendo, non permette a nessuno di mentire e deve promuovere il nuovo ciclo di sviluppo attraverso l’imprenditorialità di tutti i dipendenti. "Dobbiamo continuare a rafforzare le capacità di aggiustamento e lo slancio di crescita dell'azienda e lottare per una svolta per l'industria e la società nel 2024", ha concluso il presidente.

