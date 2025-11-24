Spazio a commenti e analisi di Inter-Milan 0-1, derby vinto dai rossoneri al termine di 90 minuti inspiegabili. La squadra nerazzurra colpisce due legni e sbaglia un rigore, il Milan ringrazia Sommer e segna un gol al primo "tiro in porta". Sono 4 sconfitte in 12 giornate di campionato, eppure l'Inter è lì nonostante gli scontri diretti persi contro Napoli, Juventus e Milan. Segnali finalmente da Diouf, entrato molto bene nel finale.