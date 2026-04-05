Daniel Tonoli, difensore goleador del Modena, è protagonista di un'intervista per Gianlucadimarzio.com dove racconta, tra le altre cose, la sua esperienza nelle giovanili dell'Inter: "Mi ha fatto crescere molto, soprattutto mentalmente. Allenarsi con giocatori importanti e avvicinarsi alla prima squadra ti fa capire cosa significa essere un professionista".

Inter che adesso lo ha puntato per il futuro, anche se per il momento l'unico pensiero è rivolto al finale di stagione coi Canarini: "La Serie A è il sogno di ogni giovane. Fa piacere essere accostato a certe squadre, ma adesso penso solo al Modena. Mancano poche partite e sono le più importanti. Dobbiamo conquistare i playoff. Sognare non costa nulla. Alla promozione ci crediamo".