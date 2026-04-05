Daniel Tonoli, difensore goleador del Modena, è protagonista di un'intervista per Gianlucadimarzio.com dove racconta, tra le altre cose, la sua esperienza nelle giovanili dell'Inter: "Mi ha fatto crescere molto, soprattutto mentalmente. Allenarsi con giocatori importanti e avvicinarsi alla prima squadra ti fa capire cosa significa essere un professionista".

Inter che adesso lo ha puntato per il futuro, anche se per il momento l'unico pensiero è rivolto al finale di stagione coi Canarini: "La Serie A è il sogno di ogni giovane. Fa piacere essere accostato a certe squadre, ma adesso penso solo al Modena. Mancano poche partite e sono le più importanti. Dobbiamo conquistare i playoff. Sognare non costa nulla. Alla promozione ci crediamo". 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 16:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.