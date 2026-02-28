INTER U23-ALCIONE MILANO 0-0
59' - Calcia da fuori Kaczmarski: tiraccio. Inter che ora fatica a trovare il varco giusto per rendersi pericolosa.
54' - Si riprende, vistoso turbante per lo sloveno che però prosegue.
51' - Resta giù Topalovic, scontro testa contro testa con Chierichetti.
48' - Angolo per l'Inter che dopo una spizzata di Prestia rischia di diventare pericoloso. La difesa ospite libera, in affanno.
46' - Ammonito Scuderi, fallo tattico su Berenbruch.
21.32 - Si ricomincia, senza cambi.
21.31 - Squadre in campo per la ripresa. Tra poco si parte.
Primo tempo piuttosto scialbo all'U-Power Stadium di Monza. L'Inter U23 parte decisamente meglio, pur senza creare grandi occasioni da rete, poi l'Alcione cresce e riesce a limitare i nerazzurri. Particolarmente ispirato Berenbruch, coinvolto e cercato dai compagni e tante volte al tiro. Poco incisivo invece La Gumina. Da segnalare anche il buon lavoro in mezzo al campo di Kaczmarski, che, al netto di un paio di errori tecnici, si è reso utile.
21.16 - Fischia due volte Maresca: 0-0 a metà gara.
45' - Un minuto extra.
43' - Berenbruch tira ancora da fuori: peggior conclusione sin qui della sua serata, tiro strozzato e palla a lato di parecchio.
39' - Due angoli di fila per l'Alcione, che ora alza un po' il baricentro. L'Inter accetta e punta a ripartire.
30' - Terzo tentativo per Berenbruch: ancora Agazzi a dire di no. Il colpo di punta del giocatore nerazzurro trova la respinta, ancora non impeccabile stilisticamente, dell'estremo difensore ospite.
29' - Contropiede Inter concluso da Cocchi. Il suo mancino non prende la giusta direzione e si spegne sul fondo.
26' - Ora palleggiano gli ospiti, che dopo una partenza timida si stanno pian piano sciogliendo. L'Inter difende con ordine, tenendo alta la linea.
18' - Timida offensiva dell'Alcione. Tordini tira da lontanissimo, una deviazione accomoda il pallone per la presa di Calligaris.
16' - Kamaté rientra sul mancino e calcia: una zolla lo inganna, la palla si alza e lui colpisce male. La posizione era invitante.
13' - Questa volta è Cocchi a tentare di soprendere Agazzi. La conclusione da posizione defilata del classe 2007 non trova lo specchio.
9' - Berenbruch ancora al tiro da fuori! L'Inter ha inizato bene e riesce a mettere in difficoltà l'Alcione. Il mancino da fuori del centrocampista nerazzurro viene respinto in bagher da Agazzi, non bellissimo nella circostanza ma efficace.
5' - Subito Inter in avanti! Ci prova Berenbruch dopo una buona pressione dei nerazzurri sulla prima costruzione avversaria. Il suo tentativo sfila a lato di poco dopo suggerimento di Topalovic.
20.30 - Fischia Mattia Maresca: è iniziata Inter U23-Alcione Milano! Primo pallone per gli ospiti.
20.28 - Squadre in campo: Inter in completo nerazzurro, Alcione in divisa bianca.
L'Inter U23 torna a giocare in casa dopo la sconfitta contro il Renate. I nerazzurri di Vecchi ospitano l'Alcione Milano nella 29a giornata del girone A di Serie C. Vecchi è costretto a rinunciare a Fiordilino in mezzo al campo: in regia tocca a Kaczmarski. In attacco c'è ancora Iddrissou, che in settimana ha portato a casa il pallone dopo la tripletta nell'ottavo di finale di Youth League contro il Betis Siviglia con la Primavera. All'andata finì 1-2 per la seconda squadra nerazzurra. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio 20.30.
INTER (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Berenbruch, Kaczmarski, Topalovic, Kamaté; La Gumina, Iddrissou.
A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Agbonifo, Stante, Bovo, Venturini, Zouin, David, Mosconi, Bovio, Amerighi.
Allenatore: Omar Danesi (in sostituzione dello squalificato Stefano Vecchi)
ALCIONE MILANO (4-3-3): Agazzi; Scuderi; Giorgeschi, Cappellano, Chierichetti; Bright, Galli, Invernizzi; Pitou, Tordini, Morselli.
A disposizione: Raffaelli, Miculi, Renault, Muroni, Plescia, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Olivieri, Pirola, Marconi, Gallazzi.
Allenatore: Giovanni Cusatis
Ammonito: Scuderi (46')
Arbitro: Mattia Maresca (sez. di Napoli)
Assistenti: Di Meo-Cavalli
Quarto Ufficiale: Poli
Operatore FVS: Cassano
Autore: Alessandro Savoldi
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 21:40 LIVE - Inter-Genoa 1-0, intervallo: la perla di Dimarco fa la differenza al rientro negli spogliatoi
- 21:31 liveInter U23-Alcione Milano, 0-0 al 50': l'Inter pensa alla mossa per sbloccarla
- 20:36 videoLe emozioni prima di Inter-Genoa: il punto di vista dei tifosi
- 20:32 Chivu a Sky Sport: "Sappiamo le ambizioni del Genoa. Dai nostri attaccanti numeri pazzeschi"
- 20:26 Bonny a Sky Sport: "Stasera faremo di tutto per vincere. Io ho la fortuna di crescere ogni giorno"
- 20:24 Genoa, Vasquez a DAZN: "Serve la gara perfetta. Contro squadre come l'Inter è facile avere più motivazione"
- 20:23 Genoa, Vasquez a Sky: "Inter forte, giocare a San Siro è sempre dura. Ma vogliamo fare punti"
- 20:22 Bonny a DAZN: "Io sottovalutato? Non lo so, ma conosco il mio livello. Abbiamo voglia di vincere"
- 20:16 Genoa, De Rossi a DAZN: "Inter la più forte, oggi la gara più difficile del campionato. Spero non vinca il migliore"
- 20:08 Chivu a DAZN: "Oggi gara difficilissima. Champions? Non possiamo cambiare il passato, abbiamo già voltato pagina"
- 20:08 Genoa, De Rossi a Sky: "Vogliamo dare fastidio all'Inter. Partita proibitiva? Non bisogna partire battuti"
- 19:58 Serie A, il Napoli vince all'ultimo respiro: Lukaku a tempo scaduto firma il 2-1 contro il Verona
- 19:58 Arianna Fontana a ITV: "Interista per 'colpa' di mio fratello, bello fare da portabandiera a San Siro"
- 19:44 Bonny a ITV: "Gara non facile, ma anche noi abbiamo obiettivi e daremo tutto. Voglio aiutare la squadra"
- 19:30 Sassuolo, Grosso: "Atalanta porta avanti l'onore italiano in Champions". Poi torna sul ko contro l'Inter"
- 19:15 Breda non ha dubbi: "Per l'Inter il campionato è una formalità. Dispiace per la Champions"
- 19:00 Lotta Scudetto, l'analisi di Reginaldo: "Inter prima e Milan secondo. E su Marotta..."
- 18:45 Como, il ritorno di Diao: "La squadra sta crescendo, ma pensiamo di gara in gara"
- 18:30 Mkhitaryan cerca una prima volta in nerazzurro: l'armeno all'inseguimento del secondo gol consecutivo
- 18:15 Under 23 Femminile, Robustellini convocata dalla CT Zorri per il test col Portogallo
- 18:00 Quagliarella: "Scudetto? L'Inter ha un organico pazzesco, vedo molto difficile un crollo"
- 17:45 Como, Fabregas: "Col Lecce tre punti pesanti e continuità di prestazione. Morata e Kempf, ecco come stanno"
- 17:30 Adani: "Inter sottotono martedì, eliminazione giusta. Ma non togliete meriti al Bodo. Poi quale catenaccio?"
- 17:15 Cassano: "Barella sta facendo male da due anni, col Bodo è stato inguardabile. Inter, basta 3-5-2: serve aria pulita"
- 17:00 Como, altri tre punti per l'Europa: Lecce ribaltato 3-1. Mercoledì la sfida in Coppa Italia contro l'Inter
- 16:45 Ilkhan sponsor di Asllani al Besiktas: "Al Torino era uno di quelli con cui mi trovavo meglio"
- 16:30 Milan, Allegri non pensa al derby: "Diffidati? La gara più importante è domani. L'Inter sta facendo ottime cose"
- 16:15 Lichtsteiner: "Voglio un Basilea come il Bodo/Glimt. Con l'Inter sono stati impressionanti"
- 16:00 Kalulu: "Con Bastoni non ci siamo sentiti, cambierà pochissimo tra noi. Non aspetto nulla di speciale da lui"
- 15:45 Asllani ha le idee chiare: "Voglio rimanere a lungo al Besiktas. Sento che qui otterrò grandi successi"
- 15:30 La Cremonese attende il Milan, Nicola: "Voglio la spavalderia giusta, servirà spensieratezza"
- 15:15 Dall'IFAB modifiche alle regole del calcio: la Refcam diventa parte integrante dell'equipaggiamento arbitrale
- 15:00 Como, Fabregas non pensa alla Coppa Italia: "Testa al Lecce. Nico Paz fuori? Solo una scelta"
- 14:45 IFAB, ufficializzate le nuove misure: dal Mondiale 2026 il VAR potrà intervenire sui secondi gialli errati
- 14:30 Gasperini: "Difficoltà italiane in Europa? C'è anche merito degli altri Paesi, guardate la Norvegia"
- 14:15 Tomas Palacios rinasce con l'Estudiantes. E ora finisce anche sul taccuino del CT argentino Scaloni
- 14:00 Si riunisce l'IFAB: dal VAR per i secondi gialli ai limiti del tempo, le novità al vaglio
- 13:45 Caressa: "Inter, martedì mancato il furore agonistico". Poi Zazzaroni racconta: "Un dirigente nerazzurro..."
- 13:30 Ancora in silenzio stampa Spalletti. Alla vigilia di Roma-Juve parlerà Kalulu: il motivo è legato al derby d'Italia
- 13:15 Inter Women, Bartoli: "Ho la volontà di dare tutto per la maglia che indosso"
- 13:00 Como, Caqueret: "Fabregas mi ha voluto qui. Sto lavorando per poter segnare di più"
- 12:46 Repubblica - Genoa, rischiosa prova generale per un'Inter con qualche dubbio. Chivu indeciso per l'attacco
- 12:32 Youth League, definito il calendario fino alla Final Four di Nyon: la finale il 20 aprile
- 12:18 Capello: "L'Inter col Bodo a San Siro era trattenuta e in Norvegia Chivu non ha scelto i migliori". Poi bacchetta Barella
- 12:04 TS - Verso Inter-Genoa: Carlos Augusto certo di un posto, in attacco Thuram è favorito su Esposito e Bonny
- 11:50 Corsera - Il Genoa per cancellare il Bodo: Chivu non vuole contraccolpi e punta su due certezze
- 11:35 Amadeus: "Su Inzaghi non dobbiamo avere la memoria corta. Discutere Barella e Thuram vuol dire non capire niente"
- 11:20 fcinSassuolo-Atalanta, domani uno scout dell'Inter in tribuna: tre giocatori sotto osservazione
- 11:06 Mosconi e l'idolo Lautaro: "Per me è un vero esempio da seguire. La grinta e la visione di gioco i miei punti di forza"
- 10:52 Qui Genoa - A San Siro senza Otoa e Norton-Cuffy. I giocatori convocati da De Rossi per l'Inter
- 10:38 CdS - Chivu rilancia Bonny, a destra uno tra Luis Henrique e Darmian. Previsto uno spezzone per Dumfries
- 10:23 GdS - Lo spettro del 2025 e il piano per evitare lo zero di Inzaghi: con Chivu campionato subito nel mirino
- 10:08 Lisci commenta la Serie A: "L'Inter ha lo scudetto in tasca. Seguo molto Roma e Lazio"
- 09:54 GdS - Chivu non vuole cali di tensione: ieri ha ribadito un solo concetto alla squadra
- 09:40 Boniek: "Calcio italiano in crisi? Ma va. L'Inter ha deluso, ma l'anno scorso era in finale di Champions"
- 09:25 CdS - Inter tra Genoa, Coppa Italia e derby: tre partite per cancellare l'eliminazione in Champions
- 09:11 Qui Genoa - De Rossi con le idee chiare: Ellertsson rimpiazza Norton-Cuffy
- 08:58 Altobelli: "Chivu allenatore di alto livello, mi ha stupito. Esposito ha un gran futuro, Dumfries è come un nuovo acquisto"
- 08:43 CdS - Carboni va ko, l'Atletico pensa a Stankovic: pallino in mano all'Inter. Occhi su Jones e Goretzka
- 08:29 GdS - Inter-Genoa, ballottaggi aperti in tutti i reparti: Bonny e Acerbi in vantaggio su Esposito e Bisseck. Calha in corsa
- 08:15 Preview Inter-Genoa - Chivu sceglie Esposito e Thuram. Calha in panchina
- 00:00 Inter colpevole in Europa e fa male. Ma il campionato non è un ripiego
- 23:45 La Lega Calcio riceve i primi risarcimenti dagli utenti del 'pezzotto'. De Siervo: "È solo l'inizio"
- 23:30 Parma, Cuesta elogia Oristanio: "Grandissimo lavoratore, merita il gol. Speriamo cresca ancora"
- 23:15 L'analisi di Estigarribia: "La Juve può tornare a essere all'altezza di Inter e Milan"
- 23:00 Azzi, CEO DAZN: "Orgogliosi di avere tutta la Serie A e ancora di più di avere il Mondiale"
- 22:45 Succede tutto nella ripresa: Oristanio replica a Folorunsho. Finisce 1-1 la sfida tra Parma e Cagliari
- 22:30 Riva, ass. Sport di Milano: "San Siro, i lavori procedono. Per Euro2032 dovremo essere pronti"
- 22:15 Braglia avvisa l'Inter: "Genoa squadra in salute e ostica da incontrare in questo momento"
- 22:00 La Stella Rossa coccola Kostov: "Uno così non si vedeva dai tempi di Stankovic. Ecco quanto vale"