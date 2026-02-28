INTER U23-ALCIONE MILANO 0-0

59' - Calcia da fuori Kaczmarski: tiraccio. Inter che ora fatica a trovare il varco giusto per rendersi pericolosa.

54' - Si riprende, vistoso turbante per lo sloveno che però prosegue.

51' - Resta giù Topalovic, scontro testa contro testa con Chierichetti.

48' - Angolo per l'Inter che dopo una spizzata di Prestia rischia di diventare pericoloso. La difesa ospite libera, in affanno.

46' - Ammonito Scuderi, fallo tattico su Berenbruch.

21.32 - Si ricomincia, senza cambi.

21.31 - Squadre in campo per la ripresa. Tra poco si parte.

Primo tempo piuttosto scialbo all'U-Power Stadium di Monza. L'Inter U23 parte decisamente meglio, pur senza creare grandi occasioni da rete, poi l'Alcione cresce e riesce a limitare i nerazzurri. Particolarmente ispirato Berenbruch, coinvolto e cercato dai compagni e tante volte al tiro. Poco incisivo invece La Gumina. Da segnalare anche il buon lavoro in mezzo al campo di Kaczmarski, che, al netto di un paio di errori tecnici, si è reso utile.

21.16 - Fischia due volte Maresca: 0-0 a metà gara.

45' - Un minuto extra.

43' - Berenbruch tira ancora da fuori: peggior conclusione sin qui della sua serata, tiro strozzato e palla a lato di parecchio.

39' - Due angoli di fila per l'Alcione, che ora alza un po' il baricentro. L'Inter accetta e punta a ripartire.

30' - Terzo tentativo per Berenbruch: ancora Agazzi a dire di no. Il colpo di punta del giocatore nerazzurro trova la respinta, ancora non impeccabile stilisticamente, dell'estremo difensore ospite.

29' - Contropiede Inter concluso da Cocchi. Il suo mancino non prende la giusta direzione e si spegne sul fondo.

26' - Ora palleggiano gli ospiti, che dopo una partenza timida si stanno pian piano sciogliendo. L'Inter difende con ordine, tenendo alta la linea.

18' - Timida offensiva dell'Alcione. Tordini tira da lontanissimo, una deviazione accomoda il pallone per la presa di Calligaris.

16' - Kamaté rientra sul mancino e calcia: una zolla lo inganna, la palla si alza e lui colpisce male. La posizione era invitante.

13' - Questa volta è Cocchi a tentare di soprendere Agazzi. La conclusione da posizione defilata del classe 2007 non trova lo specchio.

9' - Berenbruch ancora al tiro da fuori! L'Inter ha inizato bene e riesce a mettere in difficoltà l'Alcione. Il mancino da fuori del centrocampista nerazzurro viene respinto in bagher da Agazzi, non bellissimo nella circostanza ma efficace.

5' - Subito Inter in avanti! Ci prova Berenbruch dopo una buona pressione dei nerazzurri sulla prima costruzione avversaria. Il suo tentativo sfila a lato di poco dopo suggerimento di Topalovic.

20.30 - Fischia Mattia Maresca: è iniziata Inter U23-Alcione Milano! Primo pallone per gli ospiti.

20.28 - Squadre in campo: Inter in completo nerazzurro, Alcione in divisa bianca.

L'Inter U23 torna a giocare in casa dopo la sconfitta contro il Renate. I nerazzurri di Vecchi ospitano l'Alcione Milano nella 29a giornata del girone A di Serie C. Vecchi è costretto a rinunciare a Fiordilino in mezzo al campo: in regia tocca a Kaczmarski. In attacco c'è ancora Iddrissou, che in settimana ha portato a casa il pallone dopo la tripletta nell'ottavo di finale di Youth League contro il Betis Siviglia con la Primavera. All'andata finì 1-2 per la seconda squadra nerazzurra. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio 20.30.

INTER (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Berenbruch, Kaczmarski, Topalovic, Kamaté; La Gumina, Iddrissou.

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Agbonifo, Stante, Bovo, Venturini, Zouin, David, Mosconi, Bovio, Amerighi.

Allenatore: Omar Danesi (in sostituzione dello squalificato Stefano Vecchi)

ALCIONE MILANO (4-3-3): Agazzi; Scuderi; Giorgeschi, Cappellano, Chierichetti; Bright, Galli, Invernizzi; Pitou, Tordini, Morselli.

A disposizione: Raffaelli, Miculi, Renault, Muroni, Plescia, Lanzi, Rebaudo, Lopes, Olivieri, Pirola, Marconi, Gallazzi.

Allenatore: Giovanni Cusatis

Ammonito: Scuderi (46')

Arbitro: Mattia Maresca (sez. di Napoli)

Assistenti: Di Meo-Cavalli

Quarto Ufficiale: Poli

Operatore FVS: Cassano

