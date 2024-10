Sarebbe durata parecchio, secondo quanto risulta all'ANSA, la deposizione di Simone Inzaghi andata in scena oggi, in un ufficio esterno alla Questura di Milano. Il tecnico dell'Inter, sentito dagli agenti della Squadra Mobile di Milano come persona informata sui fatti, nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano che ha azzerato i vertici delle Curve di Inter e Milan, ha risposto a tutte le domande in modo esauriente.

Tra domani e dopodomani, aggiunge l'agenzia di stampa, sarà sentito anche Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, sempre come persona informata sui fatti.