Quattordici milioni: questo, secondo TycSports, l'ammontare dell'offerta del West Ham per Valentin Carboni. La notizia viene rilanciata oggi anche da Tuttosport, che ad ogni modo conferma la risposta negativa da parte dell'Inter.

"Resta assolutamente", ha detto ieri Galliani, che si gode il talento dell'argentino al Monza in prestito secco fino a fine stagione. I nerazzurri avevano addirittura pensato a un rientro alla base anticipato in caso di addio a gennaio di Sanchez, ma l'idea è sempre stata quella di lasciarlo maturare alla corte di Palladino fino a giugno per poi inserirlo stabilmente nella rosa di Inzaghi del prossimo anno.

Quanto vale per i nerazzurri? Nessuno è incedibile, ormai vale per tutti. Carboni - secondo TS - potrebbe eventualmente partire solo per non meno di 25 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!