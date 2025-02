Thomas Berenbruch è indubbiamente uno dei giocatori più brillanti dell'Under 20 nerazzurra di Andrea Zanchetta: il rendimento del centrocampista nerazzurro, che ha ricevuto anche l'onore di alcune convocazioni da parte di Simone Inzaghi, è sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori e già c'è un club che si è prenotato per averlo a sua disposizione in vista della prossima stagione: si tratta del Modena, allenato da Paolo Mandelli, attualmente decimo in Serie B.

Secondo Tutto Mercato Web, i Canarini emiliani si sono già mossi per l'estate bloccando sia Berenbruch sia Pietro Leonardelli, portiere della Primavera della Fiorentina. In entrambi i casi, la formula sarebbe quella del prestito.

