L'Inter ha concluso il secondo allenamento in Arabia, dove domani sera è in programma la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Il principale dubbio di formazione riguarda la fascia destra, dove Matteo Darmian si gioca una maglia del 1' con Denzel Dumfries: secondo Sky Sport sono in rialzo le quotazioni dell'italiano, pronto ad agire da quinto con l'ex PSV in panchina.

