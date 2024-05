Francesco Acerbi non farà parte della spedizione azzurra in vista degli Europei 2024. Il difensore dell'Inter continua ad avvertire i problemi di pubalgia che lo hanno fermato subito dopo il derby vinto contro il Milan (con un suo gol) che ha consegnato lo scudetto ai nerazzurri. Tre partite fuori, poi le ultime due in campo, contro Lazio e Hellas, con qualche imprecisione forse figlia proprio dei guai fisici mai del tutto superati.

Chi è vicino al giocatore, si legge oggi su Il Giorno, racconta di un Acerbi molto dispiaciuto e affranto per aver dovuto rinunciare a un grande obiettivo come quello degli Europei, che voleva con tutto sé stesso. Allo stesso tempo il giocatore non ha voluto essere egoista e ha preferito essere sincero, lasciando la possibilità di essere convocato a chi sta meglio di lui. Ha provato a riprendersi, andando in campo nelle due sfide che hanno chiuso il campionato, ma non ha mai realmente recuperato e si è reso conto che non ce la faceva più, motivo per cui lunedì verrà operato in urgenza. Sarà disponibile dopo le vacanze, quando ci sarà la nuova stagione con l'Inter.