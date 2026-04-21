E' una primavera di possibili traguardi per l'Inter e anche per il suo presidente, Giuseppe Marotta, come ricorda oggi Tuttosport. Con uno Scudetto che si avvicina sempre di più e che potrebbe essere il primo nella carica di massimo dirigente, per il varesino. Non solo, stasera c'è la possiblità di strappare un pass per la finale di Coppa Italia e qualora l'Inter dovesse centrare l'accoppiata diventerebbe l'unico insieme a Massimo Moratti a poter vantare l'accoppiata di trofei nazionali nella stessa stagione in tutta la storia della società.

"Se è il mio decimo scudetto? Diciamo 9 e mezzo... Io sono andato via dalla Juventus a metà ottobre", disse quando i nerazzurri vinsero il tricolore della seconda stella. E allora quello in arrivo potrebbe essere il decimo in tutto e per tutto. E porterebbe la sua firma, perché è con Marotta da amministratore delegato che è arrivato Conte, conseguentemente il primo dei due (quasi tre) Scudetti degli anni '20, poi replicato con Inzaghi e con Chivu a un passo da un nuovo alloro in campionato.

La Coppa Italia sarebbe quindi la ciliegina sulla torta e per arrivare in finale il tecnico dovrebbe confermare quelle che sono le ultime notizie arrivate all'immediata vigilia. Dentro quindi Acerbi per De Vrij al centro della difesa, Zielinski per Mkhitaryan in mezzo al campo, Bonny per Esposito in attacco (tra l'altro Pio figura tra i diffidati). Non ci sarà Bastoni, che lavora per farcela in vista della trasferta di domenica in campionato a Torino, e nemmeno Lautaro Martinez, mentre Bisseck torna tra i convocati.