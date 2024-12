L'asterisco (per la gara da recuperare con la Fiorentina) dà fastidio, ma Simone Inzaghi ha chiesto esplicitamente alla squadra di non pensare al match con i viola perché rallentare proprio adesso non sarebbe semplice sul piano mentale. Ecco perché a Roma contro la Lazio c'è bisogno di una svolta negli scontri diretti. E per questo saranno importanti anche i dettagli: come racconta La Gazzetta dello Sport, ieri ad Appiano il tecnico piacentino ha studiato la Lazio in sala video, con una seduta approfondita nella quale ha voluto evidenziare pregi e difetti della squadra di Baroni.

Nella fase offensiva saranno decisive le prestazioni sulle fasce di Dimarco e Dumfries, chiamato al duello con Tavares che può essere determinante. "Il piano tattico è quello di attaccare il portoghese, di provare a sorprenderlo alle spalle, di andare a giocare proprio nella sua zona, cercando metri invece senza concederli" sottolinea la rosea nella sua analisi, ipotizzando anche un allargamento di Thuram sulla destra per lasciare Lautaro più centrale. L'unico vero dubbio di formazione è in difesa, dove Darmian insidia Bisseck.

