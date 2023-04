Il raptus di Massimiliano Allegri nel post-gara dell'altra sera svelato dalla Gazzetta dello Sport ( "Ma come si fa a perdere contro una squadra di morti? Dobbiamo arrivare davanti in campionato, non devono andare in Champions") ha certamente creato ulteriore turbative all'interno della Juventus. "Le sconfitte annebbiano la vista e tolgono ossigeno al cervello: dev’essere successo questo ad Allegri, che per la seconda volta in pochi giorni non è riuscito a tenere a freno la lingua - si legge sul giornale -. Segno di un nervosismo latente che nell’ultimo mese è emerso spesso dentro lo spogliatoio (vedi la lite di Pasquetta tra il tecnico e Paredes) e che in parte è sicuramente figlio della condizione di incertezza in cui vive la Juventus. A guardarci bene dentro però si vede anche la frustrazione di un tecnico che è tornato a Torino un anno e mezzo fa facendo proclami da scudetto e dopo gli zero titoli della scorsa stagione si ritrova fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, aggrappato alla semifinale di Europa League e al quarto posto in campionato".

Come confermato dalla Gazzetta, mercoledì a San Siro, Allegri ha perso la pazienza e, anche se non risulta ci siano state provocazioni da parte della dirigenza interista, sicuramente lo sfogo nasce dalle tensioni dell’andata, quando dopo il triplice fischio il prato dell’Allianz Stadium divenne una baraonda e c’era anche chi non avrebbe potuto. Tra cui il dirigente nerazzurro Dario Baccin, che infatti fu multato, e che è stato la prima vittima degli strali di Allegri. "Da parte della Juventus nessuna presa di posizione ufficiale, però ieri Francesco Calvo ha telefonato alla dirigenza nerazzurra, per abbassare i toni e rientrare nei confini della buona educazione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!