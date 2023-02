Sarà addio a fine stagione tra Inter e Correa . Ne è convinto il Corriere dello Sport , che oggi scrive a chiare lettere della separazione in estate tra i nerazzurri e l'argentino. "A meno di un clamoroso finale di stagione, il Tucu saluterà con 2 anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo attuale contratto - si legge -. L’infortunio rimediato ala vigila del derby è stato solo l’ultimo di una lunga serie di intoppi che hanno condizionato la sua avventura milanese. Tanti, troppi, infatti, i guai fisici che lo hanno frenato, togliendogli la possibilità di fare la differenza.

Sfortuna sì, ma è anche vero che, quando è stato bene, l’argentino ha comunque fatto tanta fatica a incidere. Tanto che anche il rapporto con San Siro si è deteriorato". E allora il quotidiano romano torna sullo scenario ritenuto possibile in estate, con il passaggio sfumato di Correa al Marsiglia e la conseguente rinuncia a Dybala. Fra qualche mese, l'Inter dovrà quindi cercare sul mercato un elemento per sostituire il Tucu, possibilmente uno in grado di saltare l'uomo e creare superiorità numerica.

