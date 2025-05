Partita la caccia ai biglietti per la finale di Monaco di Baviera. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, alle 10.15 c’era in coda già una marea di persone.

Da ieri alle 10 gli abbonati e i soci di Inter Club possono andare sul sito nerazzurro e richiedere un codice che consentirà l’acquisto del biglietto. La prelazione sarà aperta fino alle 10 di lunedì 12 maggio. Dopo dieci minuti, c’erano almeno diecimila persone in coda. La richiesta ha già superato la disponibilità dei biglietti concessi dalla Uefa a entrambe le squadre, circa 18mila tagliandi. Piuttosto pochi considerando la capienza totale dell'impianto bavarese.

Come sottolinea la rosea, il criterio più importante per l’assegnazione del biglietto sarà la fedeltà, non la velocità. L’Inter, infatti, terrà conto degli anni consecutivi di sottoscrizione dell’abbonamento o dell’iscrizione all’Inter Club per stilare una sorta di accesso preferenziale. Esempio: un abbonato da 10 anni sarà avvantaggiato rispetto ad un abbonato da due.

E intanto le compagnie aeree hanno già iniziato a tendere la mano ai tifosi, incrementando le tratte tra Milano e Monaco di Baviera tra il 29 maggio e il 3 giugno.