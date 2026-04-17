L'eliminazione in contemporanea del Bologna in Europa League e della Fiorentina in Conference League hanno decretato un verdetto per la Serie A: l'anno prossimo le squadre partecipanti alla Champions saranno ancora quattro. I felsinei hanno perso 4-0 in casa dell'Aston Villa, che già aveva dominato all'andata al Dall'Ara, mentre la Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Crystal Palace ma aveva perso la prima sfida 3-0.
Il season ranking dell'Uefa, che "regala" un pass a testa in Champions League alle prime due federazioni in classifica, vede l'Italia molto lontana dalle posizioni di testa. A comandare è l'Inghilterra con 26.569 punti, segue la Spagna a 21.406, davanti alla Germania con 21.214 e al Portogallo con 20.100. Ancora più indietro l'Italia a 19.000, davanti alla Francia con 17.535. Chiudono la top ten la Polonia con 15.750, la Grecia a 14.200, la Danimarca a 12.250 e Cipro a 12.156. Non c'è più alcuna possibilità di raggiungere anche solo la seconda posizione, per la Serie A, considerando l'attuale quadro. Oggi la Serie A si trova infatti senza rappresentanti in semifinale nelle tre competizioni europee...
Una situazione che fotografa le difficoltà del calcio italiano, in cui negli ultimi anni l'Inter ha "salvato" la situazione centrando due volte (in tre anni) la finale di Champions League tra il 2023 e il 2025 e nella quale hanno contribuito in qualche modo la vittoria dell'Atalanta in Europa League del 2024 e quella in Conference League della Roma nel 2022 (poi finalista in Europa League la stagione successiva). Per il resto solo tante delusioni, compresa quella vissuta dalla nazionale italiana, che per tre volte consecutive ha mancato l'accesso ai Mondiali.
Autore: Antonio Di Chiara
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