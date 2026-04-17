Verrà presentata nella giornata di oggi alle 13.30, all'interno dello stadio Santiago Bernabeu di Madrid, la tredicesima edizione del "Corazon Classic Match: A game with a infant soul", una sfida amichevole a cui (come si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport) parteciperanno le leggende di Real Madrid e Inter.

L'appuntamento con il grande evento è sabato 13 giugno 2026 e il ricavato dei biglietti venduti sarà devoluto ai progetti della Fundación Real Madrid. Alla presentazione prevista per la giornata di oggi saranno presenti, in rappresentanza dei due club, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, e quello dell'Inter, Giuseppe Marotta. Saranno presenti anche alcune leggende dei due club, per l'Inter ci saranno tre giocatori che hanno conquistato la tripletta Scudetto-Coppa Italia-Champions League nel 2009/2010. Uno è l'attuale vicepresidente Javier Zanetti, il secondo è Esteban Cambiasso e il terzo è Francesco Toldo. Avranno l'opportunità di giocare sul manto erboso che consegnò loro la vittoria nella massima competizione europea ormai sedici anni fa.

Piccola curiosità, nella sfida che si giocherà tra qualche mese alle ore 12 al Santiago Bernabeu ci sarà anche Roberto Carlos, che giocherà un tempo per squadra essendo un doppio ex della partita. Le due squadre, ricorda l'articolo della rosea, si sono affrontate in questa sfida già nel 2014, quando la partita finì 2-2.