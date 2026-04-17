Simone Fontecchio, stella del basket italiano ad oggi sotto contratto coi Miami Heat in Nba, ha rilasciato un'intervista a Mundo Deportivo nella quale ha parlato non solo di basket ma anche di calcio. Fontecchio è infatti un tifoso interista e in Spagna si parla molto della situazione di Alessandro Bastoni, corteggiato dal Barcellona ma per il quale l'Inter chiede una cifra attorno ai 70 milioni di euro.

"Mi dispiace, perché è un giocatore dell'Inter e vederlo andare via non è bello, ma credo che la situazione con i tifosi italiani non sia delle migliori in questo momento, con tutto quello che è successo con la Juventus e i Mondiali. Quindi, se deve andarsene, probabilmente sarà un bene per la sua carriera e gli auguro tutto il meglio. Ovviamente, da tifoso dell'Inter, è una brutta notizia, ma non posso farci niente”, ha dichiarato l'azzurro.

Fontecchio si è detto dispiaciuto anche per quel che sta facendo la nazionale italiana di calcio, che ancora una volta ha mancato l'accesso ai Mondiali, perdendo in Bosnia la partita decisiva. "Non è facile, non è facile parlarne perché è la terza volta di fila che non ce la facciamo, che non ci qualifichiamo per i Mondiali. È un momento molto complicato per il calcio, qualcosa deve assolutamente cambiare. Se mi chiedete quali sono i problemi, non saprei dirvelo. Credo che stiano cercando di fare qualcosa, ma sarà un processo molto, molto lungo e complicato”.