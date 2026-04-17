La Gazzetta dello Sport esalta le qualità di Denzel Dumfries e Marcus Thuram, così come di tutto il meccanismo offensivo dell'Inter, capace di realizzare 75 gol finora in campionato, dopo 32 giornate, con un eloquente +27 in termini di gol fatti rispetto al Napoli secondo (e +28 sul Milan). Un messaggio, si legge sulla rosea, a chi pensa che in Italia comandino ancora le difese.

Nel campionato della seconda stella, in realtà, i nerazzurri sono arrivati a 77 alla stessa giornata, a conferma di una tendenza nelle ultime stagioni. Per quel che riguarda le ultime due giornate, in cui l'Inter ha realizzato nove gol, molto hanno fatto proprio Thuram e Dumfries. Il francese ha raggiunto la doppia cifra per il terzo anno di fila e può ambire a battere il suo record stagionale di 18 marcature, visto che attualmente è a 15. L'olandese ha dovuto invece superare un importante infortunio, un'operazione alla caviglia ed è rientrato solo nella gara di ritorno col Bodo Glimt. Tanto che sul quotidiano ci si domanda come sarebbe finita se entrambi fossero stati al top della condizione contro i norvegesi.

In attacco non ci sarà nemmeno oggi Lautaro Martinez, in compenso ci saranno almeno altri due giocatori che vanno a caccia della doppia cifra in campionato. Uno è Calhanoglu, che è arrivato a 9, l'altro è Pio Esposito che in realtà è ancora a sei ma per un po' dovrà ancora sostituire il suo capitano.