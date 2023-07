Dopo l'addio all'Inter, Roberto Gagliardini è pronto a ripartire dal Monza. Intervistato da Sky Sport, l'ex centrocampista nerazzurro parla così della sua nuova avventura partendo dalla chiamata di Adriano Galliani: "La prima chiamata me la fece quando ero in vacanza, mi disse che vicino a casa c'era la squadra che giocava e la mise su questo piano. Fu piacevole, mi fece piacere ricevere questa chiamata e ora son qua. Lo ringrazio per questo e per le parole che ha speso. Sono entusiasta di essere qua. Avere un dirigente come lui ti dà uno stimolo in più, un senso di fiducia e di sapere che c'è una società solida che può ambire in alto. Già avevo aspettative alte, poi avevo parlato con qualche giocatore che conoscevo: il gruppo è fantastico, ci si allena alla grande e il mister è preparato. Abbiamo davvero tutto per fare bene quest'anno".

L'ex centrocampista nerazzurro commenta poi lo scherzo del destino che lo vedrà affrontare l'Inter alla prima giornata di campionato: "Ho detto subito a Caldirola che l'hanno scorso ha fatto lo scherzetto, ora che sono dall'altra parte spero lo faccia ancora. Ricordo quelle due partite spiacevoli: da loro è stata sfortunata all'ultimo, da noi abbiamo avuto tante occasioni e loro son riusciti a trovare il gol su calcio d'angolo. Ora penso al bene del Monza, speriamo che Caldirola la butti dentro ancora (ride, ndr). Scherzo del destino? Ci ho pensato. Eravamo nel periodo in cui parlavo con Galliani e gli ho scritto subito: 'è un segno destino'. Poi da lì a poco sono arrivato".

Sull'esperienza all'Inter, Gagliardini ammette: "Guardo i 6 anni e mezzo, sono stati incredibili. Sono migliorato, ho avuto allenatori e compagni forti, sono cose che ti riempiono il bagaglio di esperienza e ora cerco di portarla qua. L'affetto dei tifosi l'ho sempre sentito fuori dal campo, a Milano quando li incontravo l'ho sempre sentito. Poi sai, quello che succede sui social è tutta fuffa secondo me".

